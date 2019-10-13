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У Гонконзі протестувальники застосували "партизанську тактику" проти поліції

Новини » Надзвичайні події    13.10.2019 - 22:30
У Гонконзі протестувальники застосували "партизанську тактику" проти поліції
Фото: протест в Гонконзі (twitter/Yu Gang,The Epoch Times)

Мітингувальники розбивалися на невеликі групи, використовуючи "партизанські методи"

В Гонконзі демонстранти змінили тактику ведення протестів. Замість проведення великих маршів, як раніше, під час акцій у неділю, 13 жовтня, вони розбивалися на невеликі групи, використовуючи "партизанські методи". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що в деяких кварталах мітингувальники перекривали дороги, кидали різні предмети на залізничні колії, графіті розписували будинки та били вікна. У чотирьох районах сталися сутички між протестувальниками та правоохоронцями. У двох випадках поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ.

В інших місцях демонстрації проходили мирно. Зокрема, люди збиралися в торгових центрах та співали гімн протесту "Слава Гонконгу", передає агентство AFP. Незважаючи на заборону влади, багато хто з них надягали маски.

Нагадаємо, в Гонконзі в суботу, 12 жовтня, пройшла масштабна протестна акція проти уряду, в результаті чого мітингувальники підпалили вхід на одну із станцій метро. У демонстрації взяли участь тисячі чоловік, проте число протестуючих скоротилося порівняно з попередніми вихідними.

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