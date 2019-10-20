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У Гонконзі поліція розігнала масовий несанкціонований марш

Новини » Суспільство    20.10.2019 - 17:10
У Гонконзі поліція розігнала масовий несанкціонований марш
Фото: марш в Гонконзі (https://twitter.com/PokerCenter)

Десятки тисяч демонстрантів у неділю спробували провести несанкціонований марш

В Гонконзі десятки тисяч демонстрантів у неділю, 20 жовтня, спробували провести несанкціонований марш, в результаті чого відбулися зіткнення з поліцією. Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що силовики застосовували для розгону демонстрантів сльозогінний газ і водомети з блакитною фарбою. Протестувальники побудували на вулицях барикади і влаштували погроми на кількох станціях метрополітену.

Нагадаємо, в Гонконзі демонстранти змінили тактику ведення протестів. Замість проведення великих маршів, як раніше, під час акцій у неділю, 13 жовтня, вони розбивалися на невеликі групи, використовуючи "партизанські методи". Тоді в деяких кварталах мітингувальники перекривали дороги, кидали різні предмети на залізничні колії, графіті розписували хати та били вікна. У чотирьох районах сталися сутички між протестувальниками та правоохоронцями. У двох випадках поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ.

Як відомо, з червня в Гонконзі проходять багатотисячні акції протесту. Їх учасники спочатку виступали проти планів уряду дозволити видачу ймовірних правопорушників владі Китаю. Пізніше протестуючі стали вимагати проведення демократичних реформ, запровадження загального виборчого права і відставки глави адміністрації Гонконгу Керрі Лам.

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