Влада Флориди усунула загрозу прориву резервуара з хімікатами

Йдеться про технічний резервуар, який знаходиться на території підприємства по виробництву фосфатних добрив, що припинив роботу.

Минулого тижня офіційні особи заявили, що з'явилася загроза розливу в житлових районах води з підвищеним вмістом фосфору та інших речовин. У зв'язку з цим в окрузі Менати ввели надзвичайний стан. Жителям приблизно 300 будинків було наказано евакуюватися.

"Ми вважаємо, що небезпека була успішно вирішена", - зазначив Хоупс.

За його словами, наразі ситуація під контролем.

Раніше режим надзвичайного стану ввели в окрузі Манат штату Флорида через загрозу прориву резервуара з хімікатами.