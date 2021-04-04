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У Флориді оголосили режим надзвичайного стану через загрозу розливу хімікатів

Новость на русском → Манаті, Неділя 04 квітня 2021 09:11
У Флориді оголосили режим надзвичайного стану через загрозу розливу хімікатів Фото: евакуація через загрозу розливу хімікатів (Scott Rogers)
Автор: Анастасія Рокитна

Режим надзвичайного стану ввели в окрузі Манат штату Флорида через загрозу прориву резервуара з хімікатами. Мова йде про витік з резервуара з відходами на території колишнього фосфатного підприємства.

Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter губернатор штату Рон Десантіс.

Зазначимо, якщо в резервуарі утворюється велика дірка, то в затоку Тампа може вилитися близько 3,6 млн кубометрів токсичних відходів. Це може призвести до небезпечної для екології ситуації.

"Через можливий прорив змішаної з хімікатами технічної води з південного резервуара на підприємстві в Пайні-Поінт я оголосив режим НС для округу Манат, щоб гарантувати залучення необхідних ресурсів для реагування і відновлення", - написав Десантіс.

В окрузі віддали розпорядження про евакуацію жителів і працівників підприємств, розташованих поруч з Пайні-Поінт. Всього в цій зоні налічується близько 316 будинків.

Нагадаємо, в Індії стався вибух на піротехнічної фабриці, загинули 11 осіб.

Зазначимо, шість людей загинули і кілька постраждали через витік рідкого азоту на птахофабриці в американському штаті Джорджія.

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