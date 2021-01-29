Шестеро людей загинули під час витоку хімікатів в Джорджії

Фото: Витік на птахофабриці (Scott Rogers)

Шість людей загинули і кілька постраждали при витоку рідкого азоту на птахофабриці в американському штаті Джорджія. Інцидент стався в місті Гейнсвілл на підприємстві Prime Pak Foods.

Про це повідомив місцевий телеканал WSBTV.

Десять осіб були доставлені в найближчу лікарню, де один з них помер. За словами представників системи охорони здоров'я Північно-Східної Джорджії, троє у лікарні залишаються в критичному стані, а п'ятеро - у задовільному.

Також наголошується, що серед постраждалих троє пожежників Гейнсвілла і один пожежний з округу Хол. У поліції додали, що зараз меморіальний парк-драйв перекритий від Браунс-Бридж-роуд до шосе Атланта. Правоохоронці закликали жителів уникати цього району.

У вересні 2020 року в Ризі на території рибопереробного підприємства Karavela стався витік аміаку. Витік стався під час планових ремонтних робіт. У повітря потрапило близько 50 кг газоподібного аміаку.

У Полтаві у багатоповерхівці на вулиці Нестерова стався витік невідомої речовини.