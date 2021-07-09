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Влада Флориди допускає 140 жертв обвалу будинку в Майамі

Автор: Даша Харченко

Влада американського штату Флорида допустила, що кількість жертв обвалення будинку у Майамі може досягти 140 осіб. Напередодні стало відомо про 64 жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами глави округу Майамі-Дейд Даніелла-Лівайн Кава ," може бути", що остаточно число загиблих стане 140.

"Так, таке може бути. Це дуже трагічно", - сказала Кава,.

Нагадаємо, дванадцятиповерховий будинок в Серфсайді обрушився у ніч на 24 червня, причини досі не названі.

У зв'язку з трагедією президент США Джо Байден оголошував надзвичайну ситуацію у Флориді.

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Майами