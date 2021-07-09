Влада Флориди допускає 140 жертв обвалу будинку в Майамі

Влада американського штату Флорида допустила, що кількість жертв обвалення будинку у Майамі може досягти 140 осіб. Напередодні стало відомо про 64 жертви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами глави округу Майамі-Дейд Даніелла-Лівайн Кава ," може бути", що остаточно число загиблих стане 140.
"Так, таке може бути. Це дуже трагічно", - сказала Кава,.
Нагадаємо, дванадцятиповерховий будинок в Серфсайді обрушився у ніч на 24 червня, причини досі не названі.
У зв'язку з трагедією президент США Джо Байден оголошував надзвичайну ситуацію у Флориді.