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Власти Флориды допускают 140 жертв обвала дома в Майами

Автор: Даша Харченко

Власти американского штата Флорида допустили, что число жертв обрушения дома у Майами может достичь 140 человек. Накануне стало известно о 64 жертвах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам главы округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава, "может быть", что окончательно число погибших станет 140.

"Да, такое может быть. Это очень трагично", - сказала Кава,.

Напомним, двенадцатиэтажный дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня, причины до сих пор не названы.

В связи с трагедией президент США Джо Байден объявлял чрезвычайную ситуацию во Флориде.

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Майами