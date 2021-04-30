Київ запустить додаткові автобуси на поминальні дні
У зв'язку зі скасуванням локдауна в Києві на поминальні дні запустять додаткові автобуси і маршрути. Інформацію про них буде оприлюднено найближчими днями.
Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, Департамент транспортної інфраструктури КМДА повинен забезпечити додаткові автобуси, щоб люди могли дістатися на кладовища в поминальні дні.
"Під час поминальних днів біля кладовищ патрулюватимуть посилені наряди поліції та "Муніципальної варти", які контролюватимуть ситуацію та дотримання протиепідемічних правил. Місто виходить з локдауну", - додав Кличко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ з 1 травня послаблює карантинні обмеження. Зокрема, скасовуються спеціальні перепустки на транспорті, поновлюється робота ТРЦ, шкіл і дитячий садків. Також ресторани і кафе зможуть приймати відвідувачів.
Крім того, стало відомо, що Київ не продовжуватиме навчальний рік через локдаун, оскільки заняття велися дистанційно і відповідно до затвердженої програми.