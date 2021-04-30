Київ запустить додаткові автобуси на поминальні дні

У зв'язку зі скасуванням локдауна в Києві на поминальні дні запустять додаткові автобуси і маршрути. Інформацію про них буде оприлюднено найближчими днями.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, Департамент транспортної інфраструктури КМДА повинен забезпечити додаткові автобуси, щоб люди могли дістатися на кладовища в поминальні дні.

"Під час поминальних днів біля кладовищ патрулюватимуть посилені наряди поліції та "Муніципальної варти", які контролюватимуть ситуацію та дотримання протиепідемічних правил. Місто виходить з локдауну", - додав Кличко.