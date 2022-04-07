Зеленський про звинувачення у обстрілі Бєлгорода: ми ніколи не використовували зброю, щоб атакувати РФ
Президент Володимир Зеленський відповів на звинувачення в обстрілі Бєлгорода. Він зазначив, що Україна ніколи не використовувала зброю, щоб атакувати Росію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента в інтерв’ю індійському ЗМІ Republic Media Network.
За його словами, зброю Україна використовує тільки для захисту.
Також зеленський додав, що Росія напала на Україну і країна-агресор повинна припинити робити фейкові новини та жалітися.
"Ми ніколи не використовували зброю, щоб атакувати РФ або будь-кого іншого. Ми використовуємо зброю, щоб захищатися від того, хто на нас нападає... Вони забувають, що є супутники і можна все побачити", - сказав президент.
Також ми писали, що Зеленський назвав країни, які вже готові обговорювати зміст міжнародної угоди щодо гарантій безпеки для України.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 43-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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