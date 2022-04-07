Зеленський про звинувачення у обстрілі Бєлгорода: ми ніколи не використовували зброю, щоб атакувати РФ

Президент Володимир Зеленський відповів на звинувачення в обстрілі Бєлгорода. Він зазначив, що Україна ніколи не використовувала зброю, щоб атакувати Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента в інтерв’ю індійському ЗМІ Republic Media Network.

"Ми ніколи не використовували зброю, щоб атакувати РФ або будь-кого іншого. Ми використовуємо зброю, щоб захищатися від того, хто на нас нападає... Вони забувають, що є супутники і можна все побачити", - сказав президент.

Також зеленський додав, що Росія напала на Україну і країна-агресор повинна припинити робити фейкові новини та жалітися.

За його словами, зброю Україна використовує тільки для захисту.

Також ми писали, що Зеленський назвав країни, які вже готові обговорювати зміст міжнародної угоди щодо гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 43-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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