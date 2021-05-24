Влада Білорусі вислала всіх співробітників посольства Латвії

Влада Білорусі прийняла рішення вислати всіх співробітників посольства Латвії. У дипмісії залишиться тільки один адміністративно-технічний працівник для охорони будівлі.

Про це повідомило видання " БелТа" з посиланням на главу МЗС країни Володимира Макея.

За його словами, послу Латвії запропоновано покинути Білорусь протягом доби, а співробітникам посольства - протягом 48 годин.

Глава МЗС зазначив, що посол Латвії був запрошений в зв'язку з образою державного прапора Білорусі в Ризі. "Дуже прикро, що в цьому інциденті взяв участь поряд з мером міста Риги міністр закордонних справ Латвії - відомства, яке в принципі має працювати не на поділ, а на зближення народів", - додав він.

"Залишити тут одного адміністративно-технічного співробітника для догляду за будівлею", - цитує видання слова Макея.

Нагадаємо, напередодні генсек Європейської служби зовнішніх дій Стефано Санніно викликав посла Білорусі в Євросоюзі Олександра Міхневича після того, як білоруський режим примусово посадив літак Ryanair, щоб затримати засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

Відзначимо, інцидент з літаком Ryanair і затриманням опозиціонера Протасевича і відповідь на них розглядатимуть на сьогоднішньому засіданні Ради Європи. За інформацією Bloomberg, Євросоюз може припинити наземне транспортне сполучення з Білоруссю.

Крім того, Естонія запропонувала винести ситуацію з літаком Ryanair на обговорення Ради Безпеки ООН.

Як писало РБК-Україна, після інциденту з Ryanair ряд авіакомпаній вирішили змінити маршрути своїх літаків, щоб вони не перетинали повітряний простір Білорусі.