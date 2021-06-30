Влада Білорусі зажадала від Німеччини закрити відділення Гете-Інституту

Відомство заявило, що шкодує про вимушену міру.

"Цей крок посприяє подальшій ізоляції Білорусі на міжнародному рівні. Жертвами цього рішення стануть громадяни Білорусі, які будуть позбавлені подальших можливостей суспільної та культурної діяльності", - підкреслив МЗС Німеччини.

Німеччина продовжить працювати над збереженням культурних і громадських зв'язків з Білоруссю.

Німецьке зовнішньополітичне відомство також нагадало, що обидві організації вже "кілька десятиліть забезпечують культурні та академічні мости між Німеччиною, Європою та Білоруссю". З їх допомогою вже цілі покоління білоруських вчених, культурних діячів і зацікавлених людей зав'язували контакти з німецькими колегами, йдеться далі в заяві.

"Ця робота зблизила Німеччину і Білорусь на громадській і культурній сфері. Уряд ФРН як і раніше буде працювати над збереженням цієї співпраці між країнами", - запевнив МЗС у Берліні.

Крім того, в заяві підкреслюється, що Німеччина і Європейський союз знаходяться на боці білоруського народу і підтримують їхні зусилля і прагнення до поваги політичних прав.

"Ми знову закликаємо білоруську владу почати серйозний і інклюзивний національний діалог і виконати законні вимоги протестного руху", - наголошується далі.

Гете-Інститут, що займається підвищенням популярності німецької мови, працює в Білорусі з 1993 року, Служба академічних обмінів Німеччини - з 2003 року.