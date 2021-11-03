Влада не змогла перекласти на місцеву владу відповідальність за тарифний колапс, - експерт

Владі не вдалося перекласти відповідальність за стрімке зростання цін на газ, опалення і гарячу воду на представників місцевого самоврядування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook депутата Верховної ради VIII скликання Олександра Черненка.

"Україна стрімко котиться в енергетичну кризу. Тарифи штучно стримати не вдається, але скоро навіть високі тарифи не буде за що платити. Запаси вугілля на ТЕС зменшуються ще швидше", - написав Черненко.

Він зазначив, що підтримка представників місцевого самоврядування зростає, адже вони шукають можливості зменшити тарифи для громадян.

"Очільники місцевого самоврядування у цій ситуації не намагаються перекладати відповідальність, а роблять все, щоб пом’якшити тарифний шок. У тому числі і за рахунок місцевих бюджетів. І як наслідок - місцева влада користується дедалі більшим авторитетом. А там, де влада входить в конфронтацію з мерами, то робить їм лише послугу. Вже багатомісячна війна центральної влади з Кличком і нещодавні атаки на міського голову Чернігова Атрошенка не зупинили, а лише посилили ріст рейтингу партії «УДАР». Останнє опитування групи "Рейтинг" вже дає цій партії 4,2%. І ця тенденція буде продовжуватися", - підсумував народний депутат VIII скликання.