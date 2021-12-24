Влада намагається дискредитувати Атрошенка для перемоги на 206 окрузі, - експерт

Для перемоги на 206 окрузі у Чернігові влада вдається до дискредитації діючого мера міста Владислава Атрошенко.

Про це написав народний депутат VIII скликання Олександр Черненко у Facebook .

"За минулий місяць на комунальних підприємствах міста відбулося 56 (!) обшуків. А от за шість попередніх років загалом лише 11", - зазначив Черненко.

Водночас на його думку, влада складно буде протиснути свого кандидата, адже Атрошенко має підтримку 75% мешканців міста.

"Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко зараз має підтримку понад 75% серед мешканців міста. Не в останню чергу така підтримка зумовлена постійною критикою Атрошенком центральної влади", - додає політик.

Він також нагадав, що для перемоги на №184 окрузі "Слуги народу" призначили губернатором лідера передвиборчих перегонів в обмін на зняття кандидатури, а на №197 окрузі у кампанії кандидата від СН брав участь президент та більшість депутатів монобільшості.

"Подібні технології підкупу та адмінресурсу влада збирається застосувати і на 206-му окрузі. Але для реалізації цих планів є серйозна перепона - мер Чернігова Атрошенко. Якого зараз і намагаються дискредитувати і нейтралізувати валом кримінальних справ. Однак, як показує практика всі спроби центральної влади перемогти місцеве самоврядування закінчуються для влади поразкою. Не сумніваюся, що так буде і цього разу", - підсумував Черненко.