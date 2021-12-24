Власть пытается дискредитировать Атрошенко для победы на 206 округе, - эксперт

Для победы на 206 округе в Чернигове власть прибегает к дискредитации действующего мэра города Владислава Атрошенко.

"За прошлый месяц на коммунальных предприятиях города произошло 56 (!) обысков. А вот за шесть предыдущих лет всего лишь 11", - отметил Черненко.

В то же время по его мнению, власти сложно будет продвигать своего кандидата, ведь Атрошенко имеет поддержку 75% жителей города.

"Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко сейчас имеет поддержку более 75% среди жителей города. Не в последнюю очередь такая поддержка обусловлена постоянной критикой Атрошенко центральной власти", - добавляет политик.

Он также напомнил, что для победы на №184 округе "Слуги народа" назначили губернатором лидера предвыборной гонки в обмен на снятие кандидатуры, а на №197 округе в кампании кандидата от СН принимал участие президент и большинство депутатов монобольшинства.

"Подобные технологии подкупа и админресурса власть собирается применить и на 206-м округе. Но для реализации этих планов есть серьезная преграда - мэр Чернигова Атрошенко. Которого сейчас пытаются дискредитировать и нейтрализовать валом уголовных дел. Однако, как показывает практика все попытки центральной власти победить местное самоуправление заканчиваются для власти поражением. Не сомневаюсь, что так будет и в этот раз", - подытожил Черненко.