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Владу закликали вирішити проблеми "зеленої" енергетики для виконання домовленостей з ЄС

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 березня 2021 15:50
Владу закликали вирішити проблеми "зеленої" енергетики для виконання домовленостей з ЄС Фото: вітрові турбіни (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна


Народні депутати міжфракційного об’єднання (МФО) "Чиста енергія - здорове довкілля" та інвестори в зелену енергетику України заявили про потребу вивести сектор відновлюваної енергетики країни з боргової кризи для того, щоб держава не порушувала, а виконувала свої зобов’язання перед ЄС.

Відповідну заяву було зроблено під час підписання Меморандуму про співпрацю з галузевими асоціаціями виробників електроенергії з відновлюваних джерел 5 березня.

"Основні положення меморандуму - це засади нашої взаємодії з асоціаціями, це підтримка міжнародних і національних інвесторів. Це обмін інформацією і спільна допомога. Це усунення існуючих проблем та подолання бар’єрів для розвитку "зеленої" енергетики. Це спільні заходи, які ми будемо проводити. І об’єднання зусиль для подолання кризових явищ", - сказав співголова МФО, народний депутат Олексій Гончаренко.

Гончаренко також зазначив, що в МФО "Чиста енергія - здорове довкілля" входять представники всіх фракцій парламенту, що свідчить про підтримку депутатами курсу України не перехід від старої, шкідливої енергетики до екологічно-чистої відновлюваної.

Владу закликали вирішити проблеми &quot;зеленої&quot; енергетики для виконання домовленостей з ЄС

Своєю чергою нардеп Дмитро Лубінець додав, що через механізм парламентського контролю депутати будуть дивитися і вимагати, щоб всі умови, які прописані "зеленому" меморандумі, були виконані перед інвесторами.

Голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олександр Козакевич зазначив, що в поточних умовах депутати та асоціації мають сконцентруватися на захисті "зеленої" енергетики від штучних кризових явищ.

"Дуже хочемо, щоб все-таки цей захист і сприяння зеленій енергетиці зрозуміли всі, що надалі він повернеться нам так само захистом нашого здорового життя, захистом розвитку нашої української економіки і взагалі впровадженням нових інноваційних проєктів будь-якої інноваційної структури, яка надалі має розвиток завдяки саме широкому розповсюдженню зеленої енергетики", - підкреслив Козакевич.

Нагадаємо, Європейський парламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань з погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, проте цього не сталося.

Станом на 1 березня виплачено тільки 3 мільярди гривень "старого" боргу. Крім того, інвестори не бачать ніяких рішень Кабміну щодо виплати інших боргів в обсязі 13,4 млрд грн протягом цього року.

На думку представника Єврокомісії в Україні Торстена Велерта, Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний 2020 року меморандум, а також максимально наблизити момент запуску "зелених" аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з поновлюваних джерел.

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