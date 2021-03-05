Власть призвали решить проблемы "зеленой" энергетики для выполнения договоренностей с ЕС

Народные депутаты межфракционного объединения (МФО) "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" и инвесторы в зеленую энергетику Украины заявили о необходимости вывести сектор возобновляемой энергетики страны из долгового кризиса для того, чтобы государство не нарушало, а выполняло свои обязательства перед ЕС.

Соответствующее заявление было сделано во время подписания Меморандума о сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями производителей электроэнергии из возобновляемых источников 5 марта.

"Основные положения меморандума - это основы нашего взаимодействия с ассоциациями, это поддержка международных и национальных инвесторов. Это обмен информацией и совместная помощь. Это устранение существующих проблем и преодоление барьеров для развития "зеленой" энергетики. Это общие меры, которые мы будем проводить. И объединение усилий для преодоления кризисных явлений", - сказал сопредседатель МФО, народный депутат Алексей Гончаренко.

Гончаренко также отметил, что в МФО "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" входят представители всех фракций парламента, что свидетельствует о поддержке депутатами курса Украины не переход от старой, вредной энергетики к экологически чистой возобновляемой.

В свою очередь нардеп Дмитро Лубинец добавил, что через механизм парламентского контроля депутаты будут смотреть и требовать, чтобы все условия, прописанные в "зеленом" меморандуме, были выполнены перед инвесторами.

Председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Казакевич отметил, что в текущих условиях депутаты и ассоциации должны сконцентрироваться на защите "зеленой" энергетики от искусственных кризисных явлений.

"Очень хотим, чтобы все-таки эта защита и содействие зеленой энергетике поняли все, что в дальнейшем это вернется нам так же защитой нашего здорового образа жизни, защитой развития нашей украинской экономики и вообще внедрением новых инновационных проектов любой инновационной структуры, которая в дальнейшем будет иметь развитие именно благодаря широкому распространению зеленой энергетики", - подчеркнул Казакевич.