Влада переслідує Порошенка через особисті причини, - нардеп

На його думку, в умовах стягування військ РФ до кордонів України саме Порошенко асоціюється в багатьох українців із людиною, яка здатна захистити країну. І це викликає роздратування у чинної влади.

"На мій погляд, не була партія Порошенка "партією війни". І він сам не був президентом війни. Але що більше в ЗМІ говорять про перспективи широкомасштабного вторгнення чи ескалації військових дій, то більшають шанси Порошенка далі рости в рейтингу", - заявив нардеп.

Депутат "Голосу" також нагадав, що довести факт державної зради в суді - надзвичайно складно.

"Навіть коли йдеться про людей, щодо яких немає жодного сумніву в тому, що вони є зрадниками. Тому що доведення умислу, доведення фактів скоєння державної зради - це неймовірно складний процес", - вказав він.

Рахманін не сумнівається, що Порошенко повернеться до України після закордонних візитів. Також вважає малоймовірним, що серйозно буде порушене питання арешту політика.