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Влада переслідує Порошенка через особисті причини, - нардеп

Автор: Наталія Гурковська

Влада переслідує п’ятого президента Петра Порошенка через особисті причини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву відомого журналіста, народного депутата від фракції "Голос" Сергія Рахманіна в інтерв'ю LB.ua.

На його думку, в умовах стягування військ РФ до кордонів України саме Порошенко асоціюється в багатьох українців із людиною, яка здатна захистити країну. І це викликає роздратування у чинної влади.

"На мій погляд, не була партія Порошенка "партією війни". І він сам не був президентом війни. Але що більше в ЗМІ говорять про перспективи широкомасштабного вторгнення чи ескалації військових дій, то більшають шанси Порошенка далі рости в рейтингу", - заявив нардеп.

Депутат "Голосу" також нагадав, що довести факт державної зради в суді - надзвичайно складно.

"Навіть коли йдеться про людей, щодо яких немає жодного сумніву в тому, що вони є зрадниками. Тому що доведення умислу, доведення фактів скоєння державної зради - це неймовірно складний процес", - вказав він.

Рахманін не сумнівається, що Порошенко повернеться до України після закордонних візитів. Також вважає малоймовірним, що серйозно буде порушене питання арешту політика.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 29 грудня ДБР провело обшуки у представників політичної партії "Європейська солідарність".

Також нещодавно п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді у справі про контрабанду вугілля з ОРДЛО.

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Петро Порошенко