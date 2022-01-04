Власть преследуют Порошенко по личным причинам, - нардеп

Власть преследует пятого президента Петра Порошенко по личным причинам.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление известного журналиста, народного депутата от фракции "Голос" Сергея Рахманина в интервью LB.ua.
По его мнению, в условиях стягивания войск РФ к границам Украины именно Порошенко ассоциируется у многих украинцев с человеком, способным защитить страну. И это вызывает раздражение у действующей власти.
"На мой взгляд, не была партия Порошенко "партией войны". И он сам не был президентом войны. Но чем больше в СМИ говорят о перспективах широкомасштабного вторжения или эскалации военных действий, тем больше шансы Порошенко дальше расти в рейтинге", - заявил нардеп.
Депутат "Голоса" также напомнил, что доказать факт государственной измены в суде - очень сложно.
"Даже когда речь идет о людях, относительно которых нет никакого сомнения в том, что они являются предателями. Потому что доказывание умысла, доказывание фактов совершения государственной измены - это невероятно сложный процесс", - указал он.
Рахманин не сомневается, что Порошенко вернется в Украину после зарубежных визитов. Также считает маловероятным, что серьезно будет поднят вопрос ареста политика.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 29 декабря ГБР провело обыски у представителей политической партии "Европейская солидарность".
Также недавно пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене по делу о контрабанде угля из ОРДЛО.