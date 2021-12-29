ru ua
Ср, 29 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Порошенка заявили про обшуки у представників партії "ЄС"

Новость на русском →
Київ, Середа 29 грудня 2021 15:56
У Порошенка заявили про обшуки у представників партії "ЄС" Фото: п'ятий президент України Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У п'ятого президента України Петра Порошенка заявили про обшуки в представників політичної партії "Європейська солідарність". Вони проходили зранку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг партії.

Зокрема, керівник центрального штабу партії Олександр Турчинов повідомив про обшуки у помічника Порошенка, дипломата Юрія Оніщенка, а також колишнього депутата Верховної ради Сергія Березенка. За словами Турчинова, обшуки відбулись й в інших членів партії.

На його думку, правоохоронці могли шукати докази у так званій "вугільній справі".

"Вони шукали, мабуть, відповідь на ту кризу, яка є сьогодні, вони шукали документи, пов’язані з вугіллям. Але не 21-го року, а 14-го року", - припустив Турчинов.

Нагадаємо, правоохоронці оголосили Порошенку підозру у державній зраді у справі про контрабанду вугілля з ОРДЛО. В результаті реалізації незаконної схеми, за даними правоохоронців, терористи з "Л/ДНР" були профінансовані на 200 млн гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко
NEWS
Стало відомо, скільки дітей загинули від початку війни на Донбасі
Стало відомо, скільки дітей загинули від початку війни на Донбасі
DAILY
Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою