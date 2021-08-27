Влада готується до силового розгону масових акцій, - експерт

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву політичного експерта Світлани Кушнір на сторінці у Facebook , коментуючи відповідну постанову уряду.

"20 серпня Кабмін ухвалив порядок задіяння Нацгвардії для припинення масових заворушень. Так, відповідно до документа з метою припинення масових заворушень Національна гвардія організовує та проводить спеціальну операцію з припинення масових заворушень і забезпечує керівництво та координацію діяльності сил і засобів правоохоронних органів, залучених до спеціальної операції з припинення масових заворушень", - зазначила експертка.

Вона підкреслила схожість відповідної урядової постанови з диктаторськими "законами 16 січня".

"Такі повноваження є сумною алюзією на “закони 16 січня”, ухвалені поплічниками Януковича. А єдине, що їх відрізняє, то це те, що цього разу влада ухвалила репресивні норми до початку масових акцій, а не після", - підкреслила Кушнір.

Також, за словами Кушнір, влада почала призначати на посади в правоохоронних органах люстрованих силовиків або тих, які виконували незаконні накази під час розгону Майдану.

"Свіжі приклади – призначення нових очільників поліції Києва та Одеси. Їх лояльність беззаперечна, бо люстровані – на гачку у влади і готові виконувати будь-які накази", - повідомила Кушнір, зазначивши, що таким чином Банкова забезпечила собі юридичну "подушку", якою можна буде скористатися під час масових акцій протесту.

"За допомогою спеціально навчених людей будь-яку протестну акцію можна перетворити на заворушення і залучити для її розгону військовослужбовців Нацгвардії. Цілком легально, як казав Янукович", - підкреслила Кушнір.