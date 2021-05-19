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В Україні з'явиться новий вищий військовий навчальний заклад

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Середа 19 травня 2021 14:15
В Україні з'явиться новий вищий військовий навчальний заклад Фото: в Україні відкриють Київський інститут Національної гвардії України (nangu.edu.ua)
Автор: РБК-Україна

В Україні з'явиться новий вищий військовий навчальний заклад. Він матиме назву Київський інститут Національної гвардії України.

Відповідне рішення сьогодні прийняли на засіданні уряду.

Новий ВНЗ з'явився шляхом виділу Київського факультету зі складу Національної академії Національної гвардії України. В навчальному закладі готуватимуть кадри для комплектування посад офіцерського складу Нацгвардії.

Утворення Інституту здійснюють за рахунок бюджету, передбаченого для Міністерства внутрішніх справ на 2021 рік.

Раніше повідомлялося, що в Україні планують створити загальнонаціональний університет новітніх технологій. РБК-Україна писало, які професії там можна буде отримати.

Нагадаємо, Зеленський анонсував створення нового університету, який готуватиме фахівців з питань безпеки.

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