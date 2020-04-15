Фото: Арсеній Яценюк (РБК-Україна)

На його думку, влада має негайно вжити заходів, щоб не допустити закриття шахт

Влада знищує вугільну галузь та енергетику, країна наближається до ситуації, коли почнуться відключення світла. Про це заявив експрем’єр Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу ”Україна”, передає РБК-Україна.

”Влада фактично сьогодні закрила вугільну галузь... Якщо не виробляють електроенергію, якщо вугільну галузь знищують, якщо українську енергетику знищують, якщо відкривають імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі і дають роботу білорусам, росіянам, а не українцям, і якщо держава на це взагалі споглядає безвідповідально, - ми прийдемо до ситуації, де в Україні не буде електроенергії“, - сказав Яценюк.

Він зазначив, що НАЕК ”Енергоатом” вже майже банкрут, теплоенергетику влада збанкрутувала. І щоб врятувати енергогалузь, необхідно негайно навести порядок на енергоринку

”Тому зараз не обійтися без дій безпосередньо президента і уряду невідкладних, по тому, щоб навести порядок на енергетичному ринку, створивши антикризовий енергетичний штаб, і прем'єр повинен його очолювати. Я його очолював. Якщо б ми так працювали в 2014-2015 році, у нас би ні зарплат, ні пенсій, ні світла, ні армії, ні України би не було. Вони повинні невідкладно діяти”, - сказав Яценюк.

На його думку, влада має негайно вжити заходів, щоб не допустити закриття шахт, зокрема об’єднання ”Павлоградвугілля”, оскільки близько тридцяти тисяч людей втратять роботу і засоби до існування. Екс-прем’єр наголосив - влада має зберегти робочі місця.

”30 тисяч людей і ще по 3 людини на кожну сім'ю, близько 100 тисяч людей - це всі виборці Павлограда і суміжних регіонів. Вони позбавляться роботи. Президент і уряд повинні невідкладно діяти, зберегти робочі місця. Позбавили шахтарів робочих місць - потім пішли енергетики. За енергетиками - суміжні підприємства. За суміжними підприємствами - ”Укрзалізниця”. За ”Укрзалізницею” - сфера послуг. За сферою послуг - сфера транспорту. Це замкнуте коло. І так відбувається в цілому в економіці країни”, - пояснив Яценюк.

Нагадаємо, раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко повідомив, що через кризу в енергогалузі з 20 квітня ДТЕК призупиняє роботу 10 шахт і допоміжних підприємств об'єднання "ДТЕК Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково-виробничий центр ДТЕК. На цих підприємствах працює близько 22 800 чоловік.

До цього експрем’єр Володимир Гройсман заявив, що Україна втрачає національну енергетику, і нині держава має продемонструвати соціальну відповідальність та знайти ресурси на збереження галузі та робочих місць.

В свою чергу нардеп та голова Незалежної профспілки горняків Михайло Волинець заявляв, що криза в енергетиці та вугільній промисловості викликана ініціативами голови профільного комітету парламенту Андрія Геруса.