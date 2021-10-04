Влада має не просто заморозити, а знизити тарифи, - Тимошенко

Юлія Тимошенко нагадала про заяву екс-керівника "Нафтогазу", який зізнався, що собівартість українського газу становить одну гривню.

"Я не розумію, чому парламент мовчить, чому зараз йдеться про те, що ціни не підвищуються, в той час, як у вісім разів дорожче за собівартість продають газ. Хіба це норма? Це означає, що у НАК "Нафтогаз" цю корупцію треба покрити?" - обурилася Юлія Тимошенко.

Вона нагадала, що "Батьківщина" ініціювала разом з усіма фракціями, крім "Слуги народу", створення Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування мегакорупції в НАК "Нафтогаз", де з людей беруть у вісім разів більше за газ і як наслідок за тепло.

"Треба говорити не про те, що тарифи на газ і тепло не підвищуються, а те, що вони знижуються. Собівартість становить одну гривню, а людям продають по вісім без транспортування. Дитячим садочкам, школам, лікарням продають у 13 разів дорожче. Хіба це нормально? Корупція просто захлинула країну", - зауважила голова "Батьківщини".

Юлія Тимошенко закликала включити до порядку денного постанову про створення ТСК, а також ухвалити законопроєкт "Батьківщини" №4680, яким повертається порядок, коли український газ віддається українцям за українською ціною.

"Зараз треба людей рятувати та економіку, яка дає таку інфляцію, таке зростання цін, що люди скоро не зможуть за хліб платити. Тому припиніть махінації й займіться справою!" - наголосила лідер "Батьківщини".