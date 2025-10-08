Владельцы разрушенного войной имущества смогут бесплатно получить землю: детали закона ВР

На заседании в среду, 8 октября, Верховная Рада поддержала законопроект №13174. Он позволяет гражданам вернуть или получить в собственность земельные участки под разрушенным имуществом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылками на пресс-службу Верховной Рады .

Принятый документ предоставляет гражданам, чье имущество было разрушено в ходе российской агрессии, возможность вернуть или получить в собственность земельные участки, находившиеся под такими объектами.

Согласно новым нормам, если право собственности на недвижимость было прекращено в Государственном реестре вещных прав из-за ее уничтожения, бывшие владельцы или их наследники могут получить земельные участки бесплатно или через передачу без проведения земельных торгов.

Решение будет действовать в течение всего периода военного положения и еще пять лет после его завершения. Оно предусматривает упрощение процедур застройки - без обязательной разработки градостроительной документации, если целевое назначение земельного участка совпадает с назначением разрушенного объекта.

Также закон предоставляет Минприроды право утверждать методику определения ущерба, причиненного земельным ресурсам вследствие загрязнения или засорения. Кроме того, дипломатические представительства смогут быть освобождены от арендной платы за землю, если это предусмотрено международными соглашениями, одобренными Верховной Радой.

В документе предусмотрены предохранители от злоупотреблений - в частности, использование данных государственных реестров и предоставление права на получение земель только тем, чьи объекты были фактически разрушены