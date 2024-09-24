Успеть до октября. Украинцы могут получить 5000 евро помощи: что для этого нужно

РБК-Украина рассказывает, что нужно сделать, чтобы получить денежную помощь в рамках программы " Грант от EU4Business для микробизнеса ".

До 30 сентября 2024 г. украинские предприниматели, потерявшие свой бизнес из-за войны, могут получить дополнительные гранты на восстановление в размере до 5000 евро. Программу "Грант от EU4Business для микробизнеса" финансируют Европейский союз и правительство Германии.

Для участия в программе предпринимателям необходимо подать заявку через портал "Дия", выбрать ПриватБанк в качестве банка-партнера, указать информацию о деятельности бизнеса до и после начала полномасштабной войны и определить направления использования грантовых средств. Следует отметить, что направления не могут изменяться при их дальнейшем финансировании.

Заявки можно подать до 30 сентября 2024 года. Отбор победителей будет производиться на основе уровня пострадавшести от войны, потенциала для восстановления и качества плана возобновления бизнеса. В целом гранты получат 100 микропредприятий из наиболее пострадавших регионов Украины: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Херсонской и Одесской областей.

ПриватБанк присоединился к программе в августе 2023 года, став одним из уполномоченных банков, через которые предприниматели микробизнеса могут получить гранты для возобновления своей деятельности. По результатам первых трех этапов программы большинство победителей конкурса выбрали именно ПриватБанк.