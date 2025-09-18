Владельцы iPhone жалуются на проблемы со здоровьем из-за iOS 26: что известно

Какие проблемы появились у владельцев iPhone

Пользователи на разных платформах сообщают, что новый дизайн Liquid Glass может искажать иконки, особенно на темных обоях или при использовании тем "Темная", "Прозрачная", "Тонированная" вместо стандартных иконок.

Эффект заставляет некоторых пользователей испытывать головокружение, напряжение глаз и даже чувство дезориентации. Один из пользователей назвал ситуацию "оптическим кошмаром", другие пишут, что "обновление заставляет чувствовать себя пьяным". Подобных сообщений на форуме множество.

На этом изображении у некоторых пользователей значки выглядят наклоненными (фото: Reddit / tantunidevourer)

Как уменьшить эффект

К счастью, есть несколько способов попробовать исправить ситуацию. Во-первых, можно использовать стандартный стиль иконок и светлые обои - это сделает эффект менее заметным, хотя не всегда полностью решает проблему.

Еще один вариант - перейти в "Настройки", "Универсальный доступ", "Дисплей и размер текста" и включить опцию "Уменьшить прозрачность". Там же можно увеличить контрастность, что тоже помогает снизить нагрузку на глаза.

Конечно, необходимость прибегать к таким обходным решениям, чтобы просто пользоваться телефоном, не идеальна. Возможно, Apple внесет изменения в дизайн интерфейса Liquid Glass в будущих обновлениях, чтобы улучшить видимость и удобство использования.