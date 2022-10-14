ua ru
Пт, 14 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Danone продает бизнес в России

Новина українською →
Москва, Пятница 14 октября 2022 09:58
Danone продает бизнес в России Фото: Danone сворачивает бизнес в России (facebook com)
Автор: Наталья Юрченко

Компания по производству молочных продуктов Danone объявила об уходе с рынка России. Бизнес передадут другому владельцу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Danone.

"Danone объявляет сегодня о решении инициировать процесс передачи контроля над бизнесом Essential Dairy and Plant-based в России. Danone считает, что это лучший вариант для обеспечения долгосрочной непрерывности местного бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров", - говорится в сообщении.

Danone была лидером по производству молочных продуктов в РФ. Компания работала в России на протяжение 30 лет и представлена брендами "Простоквашино", "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", Danone, "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", Alpro, Bebelac, "Тема", Nutrilon, "Малютка" и Evian.

При этом в Danone оценили ущерб от передачи бизнеса в 1 млрд евро.

Напомним, ранее Danone прекратила импорт товаров Evian и Alpro в Россию и заявила о намерении сократить бизнес.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Danone
NEWS
Это не клуб с привилегиями. Зеленский резко прошелся по Красному Кресту из-за пленных
Это не клуб с привилегиями. Зеленский резко прошелся по Красному Кресту из-за пленных
DAILY
Тренировка с английским акцентом. Как в Великобритании готовят бойцов ВСУ
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тренировка с английским акцентом. Как в Великобритании готовят бойцов ВСУ