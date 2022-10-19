Volvo хочет продать свой бизнес в России, - СМИ
Шведская компания Volvo Group планирует полностью или частично продать свой бизнес в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Ведомости".
Как известно, компания приостановила в РФ производство в конце февраля, когда Россия полномасштабно вторглась на территорию Украины.
До этого Volvo Group производила в России грузовики.
"В текущей ситуации Volvo Group не может вести операционную деятельность в России, поэтому было принято решение об адаптации бизнеса и начале сокращения количества сотрудников", - сообщил представитель компании.
По данным одного из топ-менеджеров автозавода на территории СНГ, Volvo Group направила для рассмотрения предложение о продаже всего своего бизнеса в России.
Он отметил, такое соглашение может быть заключено до конца 2022 или в первом квартале 2023 года.
В настоящее время российские активы компании включают заводы сварки и покраски кабин, а также сборку грузовиков на 15 000 единиц техники в год в Калуге и четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах РФ.
Напомним, вчера стало известно, что американский нефтяной гигант Exxon Mobil полностью покинул Россию после того, как российское правительство в одностороннем порядке прекратило свое участие в нефтегазовом проекте "Сахалин-1".
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