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Volvo хочет продать свой бизнес в России, - СМИ

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Среда 19 октября 2022 15:41
Volvo хочет продать свой бизнес в России, - СМИ Фото: Volvo хочет продать свой бизнес в России (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Шведская компания Volvo Group планирует полностью или частично продать свой бизнес в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Ведомости".

Как известно, компания приостановила в РФ производство в конце февраля, когда Россия полномасштабно вторглась на территорию Украины.

До этого Volvo Group производила в России грузовики.

"В текущей ситуации Volvo Group не может вести операционную деятельность в России, поэтому было принято решение об адаптации бизнеса и начале сокращения количества сотрудников", - сообщил представитель компании.

По данным одного из топ-менеджеров автозавода на территории СНГ, Volvo Group направила для рассмотрения предложение о продаже всего своего бизнеса в России.

Он отметил, такое соглашение может быть заключено до конца 2022 или в первом квартале 2023 года.

В настоящее время российские активы компании включают заводы сварки и покраски кабин, а также сборку грузовиков на 15 000 единиц техники в год в Калуге и четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах РФ.

    Напомним, вчера стало известно, что американский нефтяной гигант Exxon Mobil полностью покинул Россию после того, как российское правительство в одностороннем порядке прекратило свое участие в нефтегазовом проекте "Сахалин-1".

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