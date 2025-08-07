Адвокат о деле против совладельца GNT Group: выход за пределы здравого смысла

В судебном деле против бизнесмена Владимира Науменко, совладельца GNT Group, появляется все больше признаков использования уголовного процесса как инструмента давления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на расследование, опубликованное на сайте "Цензор ".

Адвокат Науменко называет обвинения в мошенничестве и подделке документов абсурдными и политически мотивированными.

"Квалификация действий Науменко - абсурдная, а его базовые права как гражданина Украины - игнорируются", - заявил адвокат Александр Зубрицкий.

По его словам, следствие утверждает, что Науменко изначально не собирался возвращать кредит, но эта версия не выдерживает никакой критики.

"В течение первого года после получения кредита было уплачено около 3 миллионов долларов только в виде процентов. По практике Верховного Суда, частичное погашение долга прямо исключает квалификацию действий как мошенничество", - объясняет Зубрицкий.

Дополнительно, под кредит было передано залоговое имущество стоимостью более 320 миллионов долларов, что в 16 раз превышает сам заем.

"Зачем предоставлять залог, который в 16 раз превышает сумму кредита, если цель - присвоить эти средства мошенническим путем?" - риторически спрашивает защитник.

Еще одним обвинением следствия является подделка складских документов на зерно. Однако, как отмечают адвокаты, это утверждение противоречит выводам аудитов компании Cotenca, привлеченной самими кредиторами. Проверки проводились по меньшей мере трижды в течение двух лет и каждый раз подтверждали наличие товара.

К тому же, как подчеркивает адвокат, Науменко не был служебным или должностным лицом, его подписи нет ни на одном из документов, которые считаются фальсифицированными.

Защита также настаивает, что дело имеет исключительно хозяйственный характер, но его искусственно криминализируют. Часть украинских судов уже признавала наличие признаков хозяйственных правоотношений, но уголовное дело о мошенничестве еще не рассмотрено по существу.

Ситуация осложняется тяжелым состоянием здоровья Науменко. По словам защиты, за три месяца пребывания в СИЗО ему не оказали никакой медицинской помощи, несмотря на наличие диагноза, несовместимого с условиями заключения. Апелляционный суд обязал обеспечить кардиологическое обследование, однако на начало августа его так и не провели.

Жалоба в Европейский суд по правам человека уже принята к производству. "Науменко против Украины" - так называется новое дело в Страсбурге, которое будет рассматриваться в приоритетном порядке.

Защита также фиксирует элементы давления: подозреваемому не позволяют свиданий с семьей, а жалобы обвинения назначаются к рассмотрению менее чем через час после подачи.

В то же время, появляются и положительные сигналы. Суд отказал в мере пресечения Сергею Грозе, признав, что дело имеет признаки именно хозяйственного, а не уголовного спора. В деле Науменко уменьшена сумма залога, но сам предприниматель до сих пор находится под стражей.