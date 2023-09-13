Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из российского бизнеса

Американская PVH в середине августа вышла из капитала российского подразделения ООО "Пивиейч Сторс Рус", следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц РФ.

Новым владельцем и гендиректором компании стал Денис Щукин, а название структуры изменилось на ООО "Ритейл Экселенс". В профиле Дениса Щукина в LinkedIn сказано, что с 2018 года он занимает должность директора розничной сети PVH в России, до того работал в местном офисе Adidas.

Корпорация PVH

Крупный производитель одежды, владеет брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga и True & Co.

В России компания развивала собственную розничную сеть магазинов Tommy Hilfiger и Calvin Klein. В начале марта 2022 года PVH объявила о прекращении работы на российском рынке из-за войны РФ против Украины.

В отчете корпорации за первую половину 2023 года указано, что PVH полностью вышла из российского бизнеса, включая оптовые продажи.

Международный бизнес покидает рынок России

После введения странами Запада санкций против РФ ряд иностранных брендов решил продать свой бизнес в России.

Недавно компания British American Tobacco заявила, что продаст свои российские и белорусские предприятия консорциуму во главе с российской командой менеджеров, завершив 18-месячный процесс.

Также один из крупнейших банков Европы HSBC прекратил коммерческие платежи бизнес-клиентов в РФ и Беларуси.