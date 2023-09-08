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Крупнейший банк Европы ограничит денежные переводы с РФ и Беларусью

Пятница 08 сентября 2023 16:47
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Крупнейший банк Европы ограничит денежные переводы с РФ и Беларусью Фото: HSBC (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Один из крупнейших банков Европы HSBC прекратит коммерческие платежи бизнес-клиентов в РФ и Беларуси.

Об этом заявил представитель HSBC, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В банке заявили, что объем санкций и торговых ограничений, введенных во всем мире в отношении России и Беларуси, сделал его деятельность все более сложной.

"Поэтому мы приняли решение ограничить коммерческие платежи наших клиентов в Россию и Беларусь или из них через HSBC", - заявил представитель банка.

Бизнес-клиенты были проинформированы о том, что банк больше не намерен обрабатывать платежи.

Выход банка из России

HSBC объявил о выходе из России, но запланированная продажа его подразделения местному кредитору "Экспобанку" затянулась и ожидает окончательного одобрения регулирующих органов.

Что известно о HSBC

Британский международный коммерческий банк со штаб-квартирой в Лондоне, по рыночной капитализации является крупнейшим в Европе и одним из крупнейших в мире.

Основан в 1865 году в Гонконге как "The Hongkong and Shanghai Bank" (Банк Гонконга и Шанхая) для сопровождения торговых операций между Европой и Китаем, позже название было изменено на "The Hongkong and Shanghai Banking Corporation" (HSBC).

Международный бизнес покидает рынок России

После введения странами Запада санкций против РФ ряд иностранных брендов решил продать свой бизнес в России. К примеру, французский производитель шин Michelin продал свой завод на территории России.

Недавно японский ритейлер Uniqlo отказался от аренды помещений для всех своих магазинов в России. Таким образом, компания прекратила вести бизнес в этой стране.

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