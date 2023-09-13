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Власник Calvin Klein і Tommy Hilfiger вийшов із російського бізнесу

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Американська компанія Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), яка володіє брендами Calvin Klein і Tommy Hilfiger, вийшла з російського бізнесу і передала його місцевому підприємцю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Коммерсантъ".

Американська PVH у середині серпня вийшла з капіталу російського підрозділу ТОВ "Півіейч Сторс Рус", випливає з даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ.

Новим власником і гендиректором компанії став Денис Щукін, а назва структури змінилася на ТОВ "Рітейл Екселенс". У профілі Дениса Щукіна в LinkedIn сказано, що з 2018 року він обіймає посаду директора роздрібної мережі PVH в Росії, до того працював у місцевому офісі Adidas.

Корпорація PVH

Великий виробник одягу, володіє брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga і True & Co.

У Росії компанія розвивала власну роздрібну мережу магазинів Tommy Hilfiger і Calvin Klein. На початку березня 2022 року PVH оголосила про припинення роботи на російському ринку через війну РФ проти України.

У звіті корпорації за першу половину 2023 року зазначено, що PVH повністю вийшла з російського бізнесу, включно з оптовими продажами.

Міжнародний бізнес залишає ринок Росії

Після введення країнами Заходу санкцій проти РФ низка іноземних брендів вирішили продати свій бізнес у Росії.

Нещодавно компанія British American Tobacco заявила, що продасть свої російські та білоруські підприємства консорціуму на чолі з російською командою менеджерів, завершивши 18-місячний процес.

Також один із найбільших банків Європи HSBC припинив комерційні платежі бізнес-клієнтів у РФ і Білорусі.

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