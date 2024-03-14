ua en ru
Чт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Устроил в квартире "наблюдательный пункт". СБУ задержала информатора ФСБ

Четверг 14 марта 2024 14:56
UA EN RU
Устроил в квартире "наблюдательный пункт". СБУ задержала информатора ФСБ Фото: СБУ задержала информатора ФСБ (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали вражеского информатора в Николаеве, который устроил в квартире "наблюдательный пункт" за колоннами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Из окон квартиры задержанный наблюдал за интенсивностью движения подразделений наших воинов по одной из ключевых автотрасс в направлении передовой. В частности он пытался установить ориентировочное количество боевой техники, а также обращал особое внимание на тяжелые образцы вооружений.

"Несмотря на конспирацию российского информатора, сотрудники СБУ все равно разоблачили его и задокументировали факты разведывательно-подрывной деятельности. Чтобы обезопасить пути перемещения украинских войск, были проведены комплексные мероприятия, а сам фигурант задержан "на горячем", - пишет СБУ.

Во время задержания злоумышленник вместе с сыном оказывал физическое сопротивление, чтобы скрыться с места событий. Впрочем, ему это не удалось.

Фото: СБУ задержала информатора ФСБ (ssu.gov.ua)

Согласно данным следствия, фигурант был на связи с прокремлевским блогером Сергеем Лебедевым, который сейчас скрывается в Донецке и работает с ФСБ. Коммуникацию с ним он поддерживал через анонимный чат в мессенджере, где он и публиковал разведывательные "отчеты".

Во время обыска был изъят мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности.

Что грозит

Информатору сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины - несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения.

Ему грозит 12 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала предателя, ремонтировавшего технику РФ во время оккупации Харьковской области.

Также мы писали, что правоохранители обезвредили агентку ФСБ, оказавшуюся женой "экс-регионала". Женщина собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация Война в Украине
NEWS
ISW пишет о риске прорыва РФ на фронте. Эксперт объяснил, почему это не так
ISW пишет о риске прорыва РФ на фронте. Эксперт объяснил, почему это не так
DAILY
Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США