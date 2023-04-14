"Стали удобрением". Пограничники отбили штурм "вагнеровцев" в Бахмуте
В пятницу, 14 апреля, украинские пограничники в Бахмуте отбили атаку штурмовиков "Вагнера" на подступах к опорному пункту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.
"В Бахмуте очередная группа "вагнеровцев" стала удобрением! Пограничники отбили атаку штурмовиков на подступах к опорному пункту. Наши защитники встретили наемников ЧВК "Вагнера" огнем из стрелкового оружия и гранатометов", - говорится в сообщении.
Также по огненным точкам оккупантов били и пограничники-минометчики. В результате враг отступил.
В ходе боя захватчики потеряли 14 человек, из них 5 убиты, 9 - ранены.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что наемники "Вагнера" планировали штурмом преодолеть боевой рубеж пограничников в районе Бахмута, и понесли значительные потери.
Также ранее мы писали, что в Бахмуте пограничники уничтожили группу штурмовиков "Вагнера", которая пыталась незаметно приблизиться к позициям наших воинов.
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