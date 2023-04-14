ua ru
Пт, 14 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Постоянные обстрелы и атаки. Украинские военные показали уличные бои в Бахмуте

Новина українською →
Бахмут, Пятница 14 апреля 2023 14:52
Постоянные обстрелы и атаки. Украинские военные показали уличные бои в Бахмуте Фото: ВСУ показали уличные бои в Бахмуте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники продолжают держать оборону в городе-крепости Бахмут. Бои идут не только на окраинах, но и в самом городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

На кадрах зафиксирована работа бойцов 1-го механизированного бата Третьей штурмовой бригады. Военные отмечают, что в Бахмуте продолжаются уличные бои, однако не указывают, в каком районе.

На видео можно увидеть разрушенные кварталы Бахмута. Почти каждое здание повреждено в результате активных обстрелов. При этом взрывы и стрельба в городе не прекращаются.

Бойцы штурмовой бригады отмечают, что российские боевики бьют из танков, артиллерии, а живая сила неустанно штурмует позиции ВСУ.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, за минувшие сутки ВСУ отбили на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях 49 атак оккупантов.

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, наши воины продолжают уничтожать российских десантников в Бахмуте, которых бросили для усиления "вагнеровцев".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут Война в Украине Война России против Украины ВСУ
NEWS
Украина не сообщала США планы наступления из-за сомнений в их способности хранить тайны, - AP
Украина не сообщала США планы наступления из-за сомнений в их способности хранить тайны, - AP
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине