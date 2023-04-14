Постоянные обстрелы и атаки. Украинские военные показали уличные бои в Бахмуте
Украинские защитники продолжают держать оборону в городе-крепости Бахмут. Бои идут не только на окраинах, но и в самом городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.
На кадрах зафиксирована работа бойцов 1-го механизированного бата Третьей штурмовой бригады. Военные отмечают, что в Бахмуте продолжаются уличные бои, однако не указывают, в каком районе.
На видео можно увидеть разрушенные кварталы Бахмута. Почти каждое здание повреждено в результате активных обстрелов. При этом взрывы и стрельба в городе не прекращаются.
Бойцы штурмовой бригады отмечают, что российские боевики бьют из танков, артиллерии, а живая сила неустанно штурмует позиции ВСУ.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Напомним, за минувшие сутки ВСУ отбили на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях 49 атак оккупантов.
По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, наши воины продолжают уничтожать российских десантников в Бахмуте, которых бросили для усиления "вагнеровцев".
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