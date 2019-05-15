Володимир Кличко та німецька SAP створили новий навчальний курс

Фото: Володимир Кличко (kiev.klichko.org)

Безкоштовний онлайн-курс незабаром вийде на платформі OpenSAP

Легендарний екс-чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Володимир Кличко, який сьогодні є успішним підприємцем, та німецька компанія SAP - всесвітньо відомий розробник корпоративного програмного забезпечення, анонсували новий спільний навчальний курс "Дизайн-мислення та управління викликами". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера Києва Віталія Кличка.

Безкоштовний онлайн-курс, який незабаром вийде на платформі OpenSAP, є першим кроком колаборації SAP та Володимира Кличка і команди Klitschko Ventures. Цей курс об’єднає дві методології: дизайн-мислення від SAP (The SAP Design Thinking), що полягає у пошуку нових нестандартних, нешаблонних рішень для створення інноваційних бізнес-моделей, та стратегію управління викликами F.A.C.E. The Challenge, яку розробив Кличко для перетворення проблем на виклики шляхом проактивних змін у свідомості та поведінці людини.

“Тепер ми разом зможемо реагувати на зміни - на корпоративному, державному та особистісному рівнях. Перетворити проблеми у виклики, негаразди - у переломні життєві зміни! Тому що ми - рушійна сила!”, - звернувся Володимир Кличко до слухачів курсу.

Нещодавно у Німеччині Володимир Кличко отримав почесну премію та звання “Інноватор року-2019” за розробку власної іноваційної програми F.A.C.E. The Challenge, яку вже декілька років викладає керівникам вищої ланки та топ-менеджерам у провідному Університеті Санкт-Галлена, Швейцарія.

Німецька компанія SAP є лідером ринку корпоративного програмного забезпечення, яка пропонує найновіші рішення в сфері обробки даних великого обсягу, технології блокчейн, хмарних технологій, інтернету речей, штучного інтелекту та цифрової трансформації. Її клієнтами є майже півмільйона компаній у 180 країнах світу. Представництва SAP працюють у 130 країнах. У Києві компанія допомагала міській адміністрації в рамках програми Smart city впровадити проект «Відкритий бюджет».