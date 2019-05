Владимир Кличко и немецкая SAP создали новый обучающий курс

Фото: Владимир Кличко (kiev.klichko.org)

Бесплатный онлайн-курс вскоре выйдет на платформе OpenSAP

Легендарный экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко, который сегодня является успешным предпринимателем, и немецкая компания SAP - всемирно известный разработчик корпоративного программного обеспечения, анонсировали новый совместный учебный курс "Дизайн-мышление и управление вызовами". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе мэра Киева Виталия Кличко.

Бесплатный онлайн-курс, который вскоре выйдет на платформе OpenSAP, является первым шагом коллаборации SAP и Владимира Кличко и команды Klitschko Ventures. Этот курс объединит две методологии: дизайн-мышление от SAP (The SAP Design Thinking), что заключается в поиске новых нестандартных, нешаблонных решений для создания инновационных бизнес-моделей, и стратегию управления вызовами F. A. C. E. The Challenge, которую разработал Кличко для преобразования проблем на вызовы путем проактивных изменений в сознании и поведении человека.

“Теперь мы вместе сможем реагировать на изменения - на корпоративном, государственном и личностном уровнях. Превратить проблемы в вызовы, проблемы - в переломные жизненные изменения! Потому что мы - движущая сила!”, - обратился Владимир Кличко к слушателям курса.

Недавно в Германии Владимир Кличко получил почетную премию и звание “Инноватор года-2019” за разработку собственной инновационной программы F. A. C. E. The Challenge, которую уже несколько лет преподает руководителям высшего звена и топ-менеджерам в ведущем Университете Санкт-Галлена, Швейцария.

Немецкая компания SAP является лидером рынка корпоративного программного обеспечения, предлагает новейшие решения в сфере обработки данных большого объема, технологии блокчейн, облачных технологий, интернета вещей, искусственного интеллекта и цифровой трансформации. Ее клиентами являются почти полмиллиона компаний в 180 странах мира. Представительства SAP работают в 130 странах. В Киеве компания помогала городской администрации в рамках программы Smart city внедрить проект "Открытый бюджет".