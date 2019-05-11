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Володимир Кличко отримав звання "Інноватор року"

Новини » Надзвичайні події    11.05.2019 - 15:06
Володимир Кличко отримав звання "Інноватор року"
Фото: Володимир Кличко (з відкритих джерел)

Кличка нагородили престижною премією

Легенду світового боксу, екс-чемпіона світу Володимира Кличка, який сьогодні є успішним підприємцем, нагородили престижною премією та званням “Інноватор року-2019” на щорічній церемонії, що днями відбулася в Дюссельдорфі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера Києва Віталія Кличка.

Почесну нагороду у номінації “Німецька економіка” Кличко отримав за розробку власної іноваційної програми F.A.C.E. The Challenge, яку вже декілька років викладає керівникам вищої ланки та топ-менеджерам у провідному Університеті Санкт-Галлена, Швейцарія.

“Я схвильований, адже ще ніколи не отримував нагороду як інноватор! Ця премія ще раз свідчить, що моя життєва філософія реагування на виклики та мій метод F.A.C.E. The Challenge добре працюють”, - зазначив Володимир Кличко в короткому відео, що опублікував в Twitter.

Безцінний багаторічний досвід, який Володимир Кличко отримав у професійному спорті, допоміг йому створити власну стратегію управління викликами F.A.C.E. The Challenge. Стратегія описує, як реагувати на професійні та особистісні проблеми шляхом проактивних змін у свідомості та поведінці в умовах дедалі динамічнішого та складнішого світу.

“Ми з командою “Klitschko Ventures” надаємо інструменти, як перетворити життєві проблеми у виклики, у переломні життєві зміни. Ми - рушійна сила!”, - наголосив Володимир Кличко.

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