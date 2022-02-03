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Популярний блогер обікрав фанатів заради автомобіля Tesla

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Четвер 03 лютого 2022 15:21
Популярний блогер обікрав фанатів заради автомобіля Tesla Фото: популярний блогер обікрав фанатів заради автомобіля Tesla (twitter.com/Tesla)
Автор: Сергій Пишкін

Популярний YouTube-блогер Пол Деніно, відомий під псевдонімом Ice Poseidon, обікрав власних фанатів за допомогою криптосхеми. На частину викрадених коштів - він придбав автомобіль Tesla.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Kotaku.

Як так сталося?

Деніно агітував своїх фанатів інвестувати у платформу CxCoin, що була запущена ним, нібито, для підтримки творців контенту. Сервіс допомагав їм отримувати пожертвування у вигляді криптовалюти.

Після того, як фанати блогера перерахували туди 500 тисяч доларів - Деніно викрав 80% усіх грошей та придбав собі електрокар Tesla.

Що ж про це думає особисто Деніно?

Під час інтерв’ю для Coffeezilla, Деніно заявив, що не планує повертати гроші, оскільки фанати, нібито, самі винні у тому наскільки емоційно вони керують своїми фінансами. Після виходу розслідування блогер все ж пообіцяв повернути 155 тисяч доларів, однак наразі сума не перевищує 40 тисяч.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про найулюбленішу гру підприємця Ілона Маска.

Тим часом підліток, який шантажував Ілона Маска - планує стежити за літаками й інших мільярдерів

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