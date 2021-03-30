RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Власник судна заявив про перевірку після аварії в Суецькому каналі

Автор: Артур Родивилов

Власник контейнеровоза Ever Given заявив, що розслідують та з'ясує, з якої причини їхнє судно сіло на мілину і заблокувало Суецький канал. Водну артерію розблокували 29 березня.

Про це повідомляє Kyodo.

Контейнеровозом володіє японська компанія Shoei Kisen.

"З часу інциденту, всі співробітники компанії відчували занепокоєння. Зараз настало деяке полегшення. Ми займемося з'ясуванням причин того, що сталося", - сказав представник компанії агентству.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контейнеровоз Ever Given зняли з мілини.

23 березня Ever Given перегородив одномагістральну південну частину Суецького каналу через сильний вітер і піщану бурю, упершись носом і кормою в протилежні береги. Через це кілька днів в пробці простояли майже 370 суден.

За підрахунками Forbes, через затори в Суецькому каналі світова торгівля зазнала збитків в розмірі 400 млн доларів кожну годину. Це пов'язано з тим, що через канал проходить близько 12% всіх глобальних поставок. Перебої вже повною мірою відчули американські імпортери. Затор вплинув і на імпортну торгівлю з Близьким Сходом та Індією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суэцкий канал
Читайте також
Розвантаження контейнеровоза в Суецькому каналі може розпочатися вже у вівторок
Стало відомо, скільки суден застрягли у Суецькому каналі через аварію Ever Given
Прогноз погоди