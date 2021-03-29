Суецький канал повністю розблокували, операцію завершено

Після декількох днів блокади Суецького каналу застряглим контейнеровозом вдалося його розблокувати. Навігація буде відновлена найближчим часом.

"І, повернувши справи в нормальне русло, єгипетськими руками, весь світ може бути впевнений у тому, що його товари проходять через цю навігаційну артерію", - зазначив ас-Сісі.

За його словами, Єгипет зміг покласти кінці кризі, пов'язаній з контейнеровозом Ever Given.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контейнеровоз Ever Given зняли з мілини.

23 березня Ever Given перегородив одномагистральную південну частину Суецького каналу через сильний вітер і піщану бурю, упершись носом і кормою в протилежні береги. Через це кілька днів в пробці простояли майже 370 суден.

За підрахунками Forbes, через затори в Суецькому каналі світова торгівля несла збитки в розмірі 400 млн доларів кожна година. Це пов'язано з тим, що через канал проходить близько 12% всіх глобальних поставок. Перебої вже повною мірою відчули американські імпортери. Затор вплинув і на імпортну торгівлю з Близьким Сходом та Індією.