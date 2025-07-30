"Власть - это народ". В Киеве и других городах возобновились акции из-за полномочий НАБУ
В Киеве и еще ряде городов в среду, 30 июля, продолжаются протесты против урезания полномочий НАБУ и САП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и "Радио Свобода".
Протесты в Киеве
В Киеве протестующие снова собрались на площади возле театра имени Ивана Франко. Они скандируют "Власть - это народ", "Руки прочь от НАБУ", "Коррупция убивает".
Также участники протестов спели гимн Украины.
Фото: в Киеве проходят протесты против скандального закона (Виталий Носач, РБК-Украина)
По данным "Радио свобода" в митинге принимают участие около 400 человек. На месте дежурят полиция и медики.
Протесты в других городах
В Запорожье местные жители собрались на протесты возле здания областной военной администрации.
Они также скандируют "Наш голос сильнее", "Стоим за демократию", "Руки прочь от НАБУ".
По неподтвержденной информации, в акции участвуют около 70 человек.
При этом в Харькове около 200 человек в центре скандируют "Коррупция убивает", "Власть Украины - это народ", "Руки прочь от НАБУ".
Также протесты проходят по меньшей мере во Львове, Одессе и Днепре.
Закон о НАБУ и САП
Напомним, скандальный закон о НАБУ и САП Верховная Рада приняла на прошлой неделе. Документ предусматривал, что эти два основных антикоррупционных органа переходили под контроль генерального прокурора.
На этом фоне спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье подчеркнул, что Украина должна сохранить независимость НАБУ и САП. Это, в частности, является условием для членства в ЕС.
Уже завтра, 31 июля, Рада должна проголосовать законопроект президента Владимира Зеленского, который гарантирует независимость НАБУ и САП. По данным источников РБК-Украина, голосов должно хватить.
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