"Власть - это народ". В Киеве и других городах возобновились акции из-за полномочий НАБУ

В Киеве и еще ряде городов в среду, 30 июля, продолжаются протесты против урезания полномочий НАБУ и САП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и " Радио Свобода ".

Протесты в Киеве

В Киеве протестующие снова собрались на площади возле театра имени Ивана Франко. Они скандируют "Власть - это народ", "Руки прочь от НАБУ", "Коррупция убивает".



Также участники протестов спели гимн Украины.

Фото: в Киеве проходят протесты против скандального закона (Виталий Носач, РБК-Украина)

По данным "Радио свобода" в митинге принимают участие около 400 человек. На месте дежурят полиция и медики.

Протесты в других городах

В Запорожье местные жители собрались на протесты возле здания областной военной администрации.

Они также скандируют "Наш голос сильнее", "Стоим за демократию", "Руки прочь от НАБУ".

По неподтвержденной информации, в акции участвуют около 70 человек.

При этом в Харькове около 200 человек в центре скандируют "Коррупция убивает", "Власть Украины - это народ", "Руки прочь от НАБУ".

Также протесты проходят по меньшей мере во Львове, Одессе и Днепре.