Во временно оккупированном Крыму так называемая "администрация" решила вообще не реагировать на каждый пролет беспилотника. Они объяснили это тем, что в случае постоянного включения сирен воздушная тревога на полуострове не смолкала бы по 22 часа в сутки.

В Ростове отказ от оповещений оправдали опытом оккупированных территорий Донбасса. Местные чиновники утверждают, что звуки сирен якобы заставляют людей выбегать на улицу, что якобы мешает обеспечению безопасности и удваивает риск увеличения числа жертв.

Как еще оправдывают молчание сирен

В Ярославле местные власти откровенно признали, что не включают сигнальные системы исключительно для того, чтобы избежать паники среди населения. В то же время в Краснодаре пошли по пути бюрократического разделения угроз: "беспилотную опасность" там официально отказались приравнивать к сигналам гражданской обороны.

Руководство Рязанской области объяснило свои действия тем, что слишком частые тревоги просто обесценят экстренный сигнал, и люди со временем перестанут на него реагировать.

Между тем в подмосковных Котельниках чиновники пошли еще дальше и отказались обнародовать адреса бомбоубежищ и укрытий. Жителям пообещали предоставить эту информацию только в случае объявления мобилизации или в военное время.

Наиболее показательным стало заявление главы Башкортостана Радия Хабирова. Он прямо связал отказ от ежедневных сирен с резким ростом потребления антидепрессантов среди российского населения. Таким образом чиновник фактически признал, что постоянные воздушные атаки разрушают психику россиян, а власть боится не столько дронов, сколько реакции людей на правду.

Психологическое состояние россиян и страх Кремля

Жители Москвы и Московской области регулярно жалуются в сети на полное отсутствие оповещений во время регулярных атак дронов.

Власти в ответ заявляют, что массовое оповещение в неочевидных ситуациях способно нанести ущерб сильнее, чем сама угроза, поскольку провоцирует хаос.

"По сути, все эти объяснения сводятся к одному знаменателю: масштаб ударов по территории России уже настолько велик, что молчание сирен перестало быть вопросом логистики. Теперь это вопрос политического выживания режима, который годами строил образ войны, якобы не затрагивающей обычного россиянина", - отмечает разведка.