RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Власти Германии не смогли договориться о создании Совета нацбезопасности, - Spiegel

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Коалиционное правительство Германии не смогло прийти к согласию по вопросу создания Совета национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Как отмечает газета, чиновники в ходе переговоров, которые длились несколько месяцев, не смогли договориться о том, кто возглавит этот орган и как именно он будет работать.

В Spiegel уточняют, что главные дискуссии велись между МИД и офисом канцлера. Министерство не хотело передавать часть своих полномочий офису канцлера, который и так принимает важные решения. В свою очередь, офис канцлера выступил против того, чтобы орган, который может принимать решения самостоятельно, подчинялся МИД.

При этом партия "Зеленые" предложила модель, при которой Советом нацбезопасности руководили бы разные министерства попеременно.

По информации издания, дискуссия о создании совета связана с обсуждением новой стратегии нацбезопасности в ФРГ, которую должны были принять 17 февраля. Но этого не случилось из-за разногласий между министром иностранных дел Анналеной Бербок и канцлером Олафом Шольцем. Они не могут договориться насчет оборонных расходов.

Напомним, ранее Шольц заявлял, что Германия передала Украине около 14 млрд евро в 2022 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОМИД ГерманииОлаф Шольц