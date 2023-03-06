Германия стала крупнейшим донором Украины в континентальной Европе, - Шольц

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы Fareed Zakaria GPS на канале CNN.

"Мы поставляем Украине оружие и необходимую финансовую помощь. Мы стали самым крупным донором Украины в континентальной Европе. Тем или иным способом мы предоставили 14 млрд евро Украине в прошлом году", - заявил канцлер Германии.

По его словам, правительство Германии и в дальнейшем планирует оказывать Украине разноплановую помощь так долго. сколько это потребуется.