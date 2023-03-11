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Влада Німеччини не змогла домовитися про створення Ради нацбезпеки, - Spiegel

Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Коаліційний уряд Німеччини не зміг дійти згоди щодо створення Ради національної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Як зазначає газета, чиновники під час переговорів, які тривали кілька місяців, не змогли домовитися про те, хто очолить цей орган і як саме він працюватиме.

У Spiegel уточнюють, що головні дискусії велися між МЗС та офісом канцлера. Міністерство не хотіло передавати частину своїх повноважень офісу канцлера, який і так ухвалює важливі рішення. У свою чергу офіс канцлера виступив проти того, щоб орган, який може приймати рішення самостійно, підпорядковувався МЗС.

При цьому партія "Зелені" запропонувала модель, за якої Радою національної безпеки керували б різні міністерства поперемінно.

За інформацією видання, дискусія про створення ради пов'язана з обговоренням нової стратегії національної безпеки у ФРН, яку мали прийняти 17 лютого. Але цього не сталося через розбіжності між міністром закордонних справ Анналеною Бербок та канцлером Олафом Шольцем. Вони не можуть домовитись щодо оборонних витрат.

Нагадаємо,раніше Шольц заявляв, що Німеччина передала Україні близько 14 млрд євро у 2022 році.

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РНБОМИД ГерманииОлаф Шольц