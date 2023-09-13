Власти Молдовы депортировали главу российского агентства "Sputnik Молдова"

Что стало причиной высылки

Служба миграции уточнила, что главу "Sputnik Молдова" выслали на 10 лет, поскольку он вмешивался во внутренние дела страны, создавая угрозу информационной безопасности Республики Молдова.

Отмечается, что по закону, иностранца могут объявить нежелательным, если он осуществлял, осуществляет или, предположительно, намеревается осуществлять деятельность, представляющую угрозу национальной безопасности или общественному порядку.

Что об этом говорят в правительстве Молдовы

В правительстве Молдовы прокомментировали высылку из страны главы Виталия Денисова. Как отметил пресс-секретарь правительства Даниэл Водэ, Sputnik непрерывно занимается распространением фейков, дезинформацией и пропагандой. И власти Молдовы, выслав главу этого издания, защищают интересы граждан Молдовы.

"Власть не допустит распространения фейковых новостей. Учреждение, в которое входит этот гражданин, непрерывно занимается информационными атаками, ложью, пропагандой и дезинформацией. У нас четкое послание - мы защищаем интересы граждан Молдовы", - сказал Водэ.

По его словам, власть не должна позволить разъединить общество или ослабить страну с помощью пропаганды или злонамеренной информации.

Как на это отреагировали в России

Официальный представитель МИД России назвала высылку из Молдовы главы Sputnik Молдова Виталия Денисова "зачисткой внутреннего информационного поля" молдавскими властями.

Также МИД России вызвал временного поверенного Молдовы в Москве в связи с депортацией из республики главы "Sputnik Молдова" Виталия Денисова.

"Sputnik Молдова"

Это молдавский филиал новостного агентства "Sputnik", которое, в свою очередь, входит в государственный российский медиахолдинг "Россия сегодня".

В Молдове после начала войны РФ против Украины заблокировали сайты sputnik.md и gagauznews.md за информацию, разжигающую ненависть и войну в условиях чрезвычайного положения в стране.

После этого "Sputnik" сообщил, что запустил новые сайты вместо заблокированных. Но в марте 2023 года власти распорядились их заблокировать. Речь идет о sputniknews.com, md.sputniknews.com, ro.sputniknews.com, sputniknews.ru и md.sputniknews.ru.

Попытка переворота в Молдове

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдове. Его целью было разрушение Москвой демократического порядка этой страны и захват власти.

Президент Молдовы Мая Санду сообщила, что Россия всеми силами пытается установить пророссийские власти в Молдове, чтобы использовать территорию страны в войне против Украины, как Кремль уже использует территорию Беларуси.