В Буркина-Фасо потребовали от Франции вывести военных. На замену может прийти ЧВК "Вагнер"

Хунта Буркина-Фасо потребовало от Франции вывода военных с территории страны в течение месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 .

По его данным, правительство в среду денонсировало соглашение от 17 декабря 2018 года, которое регулировало военное присутствие Франции в стране.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Уагадугу прошла демонстрация против присутствия французских войск, ставшая не первой подобной акцией.

В минувшем ноябре аналогичная демонстрация переросла в столкновения с полицией, когда группы манифестантов попытались прорваться на территорию посольства Франции и базу ВВС в столичном пригороде Камбуансе, где развернуто подразделение спецназа Франции.

Группа военных во главе с капитаном Ибрагимом Траоре совершила 30 сентября в Буркина-Фасо государственный переворот, сместив подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста президента.

Лидеры переворота заявили, что президент Дамиба планировал задействовать новых союзников в борьбе с исламистами. Причем прямо не называют, кто эти союзники, но правозащитные группы говорят, что речь идет о российских наемниках из ЧВК "Вагнера", которые активно действуют в соседнем Мали.

Летом 2022 года издание Foreign Policy со ссылкой на представителей разведки США писало, что именно Буркина-Фасо может стать следующей целью "вагнеровцев". Эта группировка в последнее время расширила присутствие в странах Африки, получая прибыльные концессии на добычу природных ресурсов, в частности, на добычу золота в Мали.

В декабре президент Ганы высказал опасения о том, что западноафриканская страна Буркина-Фасо сотрудничает с наемниками из российской ЧВК "Вагнер".

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