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Мали высылает главу миссии ООН перед визитом Лаврова

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Мали, Понедельник 06 февраля 2023 02:58
Мали высылает главу миссии ООН перед визитом Лаврова Фото: Мали высылает главу миссии ООН перед визитом Лаврова (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Временное правительство Мали в воскресенье заявило, что у главы отдела по правам человека миротворческой миссии ООН есть 48 часов, чтобы покинуть страну, поскольку он был объявлен персоной нон грата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении говорится, что решение о высылке Гийома Нгефы-Атондоко Андали было связано с его якобы предвзятым выбором свидетелей от гражданского общества для брифингов Совета Безопасности ООН по Мали, последний из которых состоялся 27 января.

В воскресенье МИД Мали также сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит африканскую страну на этой неделе с двухдневным визитом. Источники в МИД назвали визит отражением общего желания укрепить связи в сфере обороны и безопасности.

31 января эксперты ООН призвали к независимому расследованию в Мали военных преступлений и преступлений против человечности со стороны России.

Напомним, хунта Буркина-Фасо потребовала от Франции вывода военных с территории страны в течение месяца. Власти также выдворили посла Франции.\

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