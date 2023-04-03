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Власть должна ограничить экспорт металлолома во избежание остановки предприятий, - ФМУ

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Понедельник 03 апреля 2023 15:08
Власть должна ограничить экспорт металлолома во избежание остановки предприятий, - ФМУ Фото: власть должна ограничить экспорт металлолома во избежание остановки предприятий (gmk center)
Автор: Юлия Бойко

Из-за войны с Россией заготовка металлолома очень сократилась. В то же время экспорт металлолома вырос, что привело к дефициту сырья на складах металлургических предприятий. Если ситуация не изменится, заводы будут вынуждены остановиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу совета Федерации металлургов (ФМУ) Сергея Беленького.

"На внутреннем рынке сейчас крайне сложно найти доступные объемы металлолома. Основная угроза, которую несет дефицит – остановка металлургических предприятий. И Федерация металлургов Украины, и другие отраслевые объединения всегда настаивали на том, что нужно ограничивать экспорт металлолома, ведь в первую очередь должны быть удовлетворены потребности отечественных производителей", - подчеркнул Беленький.

Он подчеркнул: военное положение является ситуацией, в которой Украина может предпринимать различные шаги, чтобы защитить свои национальные интересы, и нет сомнений, что эти решения будут одобрены нашими международными партнерами.

"Украина должна защищать свои интересы. Ограничения или полный запрет на экспорт металлолома они вкладываются в эту концепцию, и могут быть инициированы на уровне государственной власти", - резюмировал Беленький.

Напомним, ранее президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что в Украине сложилась крайне негативная ситуация с наличием металлолома, и это начинает угрожать национальной экономической безопасности.

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